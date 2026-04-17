Hervé Renard ne retrouvera pas la Coupe du monde avec l'Arabie saoudite

Un Mondial dans deux mois ? Rien à cirer. Hervé Renard n’est plus le sélectionneur de l’équipe nationale d’Arabie saoudite. La Fédération saoudienne de football a démis le technicien français de ses fonctions ce vendredi, selon RMC Sport. À deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l’entraîneur de 57 ans est privé d’une nouvelle participation à l’épreuve sur le banc des Faucons verts.

Son départ était dans l’air depuis le mois de mars

Début avril, Renard était déjà annoncé sur le départ à l’issue de la trêve internationale du mois de mars. Revenu en Arabie saoudite en 2024 après son départ de l’équipe de France féminine, il était confronté à un changement drastique du visage de sa sélection, en partie lié au développement de la Saudi Pro League.

Les joueurs locaux bénéficient de moins de temps de jeu en club depuis que les clubs saoudiens sont autorisés à aligner 8 joueurs étrangers dans la composition de départ. C’est finalement la Fédération saoudienne qui prend cette décision forte, alors que l’équipe nationale doit faire face à l’Uruguay, à l’Espagne et au Cap Vert dans le groupe H du Mondial nord-américain.

Pendant que le Japon renforce son staff technique à l’approche du grand rendez-vous estival.

Hervé Renard devrait quitter le banc de l’Arabie saoudite