Hervé Renard devrait quitter le banc de l’Arabie saoudite

Les blanchisseries de Riyad en deuil. Alors que l’Arabie saoudite a perdu son deuxième match amical de la trêve contre la Serbie (1-2) ce mardi, cette défaite pourrait aussi être le dernier match d’Hervé Renard sur le banc saoudien.

Si les médias saoudiens annonçaient ces derniers jours que le technicien français s’apprêtait à être évincé, L’Équipe rapporte que la décision viendrait plutôt de Renard lui-même, le sélectionneur ayant toujours la pleine confiance du président de la Fédé.

La Saudi Pro League embête Renard

Mais pourquoi diable faire ses valises à trois mois d’une Coupe du monde, à l’instar de Walid Regragui au Maroc ? Il faut croire que le double vainqueur de la CAN n’y trouve plus son compte : revenu à la tête de l’Arabie saoudite en 2024 après un passage sur le banc des Bleues, Hervé Renard a trouvé une équipe toute chamboulée, la faute à un changement de règlement au pays qui autorise les clubs à utiliser 8 étrangers et 11 sur le sol asiatique.

En clair, les joueurs saoudiens jouent peut-être dans des clubs plus forts, mais aux côtés de Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, ils jouent aussi nettement moins. De quoi compliquer sérieusement la tâche pour construire une équipe compétitive et s’en aller battre les Argentins en Coupe du monde.

Reste qu’il ne serait pas impossible de voir la belle chemise blanche d’Hervé Renard en Amérique cet été : le Ghana, qui vient tout juste de se séparer d’Otto Ado, pourrait l’approcher, d’autant que Renard y a commencé sa carrière en Afrique comme adjoint de Claude Le Roy, entre 2007 et 2008.

Ne reste plus qu’à caser Regragui en Arabie saoudite, et ce sera tout bon pour le jeu des bancs musicaux.

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