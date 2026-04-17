Deux retours importants dans le groupe de Lens

Du sang neuf et or. Absents respectivement depuis les 7 et 21 février, Samson Baidoo et Ruben Aguilar effectuent (enfin) leur grand retour avec le Racing Club de Lens. Pierre Sage les a convoqués dans le groupe pour la rencontre face à Toulouse ce vendredi soir (coup d’envoi à 21 heures).

Le flou autour de Baidoo enfin dissipé

Blessé aux ischios-jambiers en début d’année, le roc autrichien Samson Baidoo a attisé les tensions et crispations en interne. La faute à un flou persistant et incompréhensible concernant son retour. Même Pierre Sage avait fait part de sa lassitude et de son impatience à l’issue du match amical contre Rouen (2-1) samedi dernier. L’ancien du Red Bull Salzbourg a manqué un total de huit matchs à cause de sa blessure.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCLTFC 🔴🟡 Voici les 2⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par le coach Pierre Sage pour la réception du @ToulouseFC. 🔙 Samson Baidoo et Ruben Aguilar font leur retour.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/9bHYsWD37U — Racing Club de Lens (@RCLens) April 16, 2026

Les Sang et Or récupèrent également Ruben Aguilar, victime d’une lésion au mollet qui lui a fait rater les six dernières rencontres du Racing.

Baidoo même sur une jambe, c’est plus solide que le pauvre Čelik.

La LFP fait une fleur au RC Lens