La mère de Kylian Mbappé juge sévèrement la saison du SM Caen

À Caen les progrès ? Relégué en National à l’issue de la saison dernière, le Stade Malherbe de Caen n’y arrive toujours pas cette année. Neuvièmes après 28 journées, les Normands ont perdu tout espoir de retrouver la Ligue 2 dès cette année. Une saison une nouvelle fois très décevante selon Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, propriétaire du club depuis 2024. « Ce n’est pas terminé mais force est de constater qu’elle n’est pas à la hauteur, a-t-elle concédé dans une interview pour Ouest France. La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit. »

Gaël Clichy toujours plébiscité

Pour l’heure en revanche, pas question de tout chambouler. Débarqué sur le banc en cours de saison, Gaël Clichy reste l’homme de la situation. « Il correspond à nos valeurs d’homme. Je suis très contente qu’il soit là, poursuit Fayza Lamari. Il incarne la valeur humaine, la culture de l’effort, du travail. Je trouve qu’on voit déjà les changements à l’entraînement, pas forcément encore en match mais ça va venir. On va travailler en équipe et on espère revenir plus fort l’année prochaine. »

Tout ce qui ne tue pas le club le rend plus fort ?

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