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Habib Beye est en quête d'incertitude

TC
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Habib Beye est en quête d'incertitude

Fin de saison en boulet de canon ? Habib Beye était en conférence de presse à distance, les Marseillais étant encore à Marbella. Une opportunité pour le technicien d’expliquer un peu plus ses attentes tactiques avant le déplacement à Lorient, samedi (17h00). « Pour moi, il est important d’avoir une équipe protagoniste, avec cette idée d’aller chercher haut, d’effectuer un pressing », a-t-il expliqué aux journalistes, avant d’enchaîner : « On parle d’équilibre dans le football, certains entraîneurs veulent justement déstructurer le jeu, […] j’aime avoir cette incertitude dans notre jeu. »

Le coach a également évoqué la « chance » qu’il avait d’être l’entraîneur de « joueurs forts dans la profondeur et dans le un contre un », en référence notamment à Mason Greenwood et Igor Paixão.

De la certitude dans les tribunes

Contrairement au terrain, Beye attend une stabilité et un soutien des supporters envers ses joueurs : « Ils sont conscients de l’importance de la 3e place et il y a une sorte d’union sacrée qui s’est mise en place.» Un public et un club unis autour d’un même objectif : permettre à l’OM de disputer la Ligue des champions la saison prochaine. « On est aussi investis d’une mission pour eux. C’est notre travail de répondre à cette exigence-là. »

Bon, après si on est à Marbella et qu’on ne s’accorde pas un petit plouf…

« Il y a toujours un club lésé  » : Beye demande plus de clarté sur les modifications du calendrier

TC

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