L’imbroglio autour du genou de Kylian Mbappé continue

Kyk’s met les points sur les I. Présent en conférence de presse à la veille d’affronter le Brésil avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est exprimé sur sa blessure au genou et sur la folle rumeur selon laquelle les médecins du Real Madrid se seraient trompés de genou lors d’un examen en décembre.

« L’info qui dit qu’ils ont ausculté le mauvais genou n’est pas vraie. Je suis peut-être responsable indirectement. Quand tu ne communiques pas, chacun s’engouffre dans la brèche, c’est le jeu. On a toujours eu une communication assez claire avec le Real », a assuré le capitaine des Bleus, qui a loupé de nombreux matchs dans l’hiver en raison de ces pépins à répétition.

Même erreur concernant la blessure de Camavinga

Quelques minutes avant la conférence de presse, L’Équipe avait publié un article indiquant que l’erreur a bien été commise par le staff médical du club madrilène, provoquant la colère du joueur. Lundi, Mbappé avait pourtant concédé avoir « eu beaucoup de frustration, de colère et de l’inquiétude à un moment donné, parce qu’[il] ne savai[t] pas ce qu’[il] avai[t] ».

« Beaucoup de gens ont donné un diagnostic et jusqu’à peu, je n’en avais pas. Je l’ai eu à une date bien précise que je ne peux pas donner maintenant », indiquait-il. Selon le quotidien, l’attaquant aurait demandé à Florentino Pérez de ne plus être suivi par les médecins du Real, mais par Christophe Baudot, qu’il a connu au PSG.

L’Équipe indique qu’une erreur identique a également été commise à l’encontre d’Eduardo Camavinga. En décembre dernier, après une blessure à la cheville gauche du milieu français, les médecins auraient réalisé l’IRM sur la mauvaise jambe.

C’est ça, votre meilleur club du monde ?

La venue de Mbappé avec les Bleus fait un heureux à Madrid