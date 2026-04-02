Retraite internationale, PSG, Algérie : Kylian Mbappé se lâche

Invité dans The Bridge, le talk d’Aurélien Tchouaméni diffusée sur YouTube, Kylian Mbappé s’est livré longuement en compagnie de ses deux potes Achraf Hakimi et Malik Bentalha. Le capitaine des Bleus, qui a avoué être « fatigué par les interviews avec les journalistes », a abordé de nombreux sujets sans trop de filtres.

Retraite internationale

Kylian Mbappé a expliqué avoir songé à tout stopper avec l’équipe de France dans la foulée de l’Euro 2020. En juin 2021, l’attaquant manquait son tir au but lors d’un huitième de finale de zinzin face à la Suisse, scellant malgré lui l’élimination des Bleus. Par la suite, celui qui évoluait à l’époque au PSG avait été victime de nombreux commentaires racistes sur les réseaux sociaux. « J’ai commencé à recevoir des insultes racistes, on me traitait de singe… Pour moi, l’équipe de France représentait le sommet. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui te placent tout en haut qui peuvent te rabaisser au plus bas si tu ne marques pas. Cela a profondément changé mon rapport à la sélection. »

« J’ai pris rendez-vous avec Noël Le Graët (président de la FFF à l’époque, NDLR) et je lui ai dit que je ne rejouerais plus. Je me disais : “Je joue pour des gens qui, si je ne marque pas, peuvent penser que je suis un singe.” Je ne pouvais pas continuer dans ces conditions. Je me suis dit que je retournerais à Paris, où je n’avais pas ce genre de problème. Mais il m’a répondu : “Tu crois que tu vas sortir de ce bureau comme ça ? Oublie.” »

Son départ du Paris Saint-Germain

Parti du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé a vu le club de la capitale remporter la Ligue des champions quelques mois après son départ, alors qu’il avait couru après cette foutue coupe aux grandes oreilles durant sept ans sous le maillot parisien. Kyks l’assure toutefois : il n’avait aucune amertume au moment de voir Marquinhos et ses potes lever le trophée.« Si j’étais parti plus tôt et qu’ils avaient gagné, je pense qu’il y aurait eu de la rancœur parce que je me serais dit : “Je n’étais pas arrivé (au bout).” Moi, j’étais arrivé au bout du livre. J’ai fait sept ans, j’ai tout fait. J’ai fait quarts, demies, finale… En fait, ça n’avait plus de sens de continuer pour moi. Quand je prends la décision de partir, c’est parce que dans mon livre, il n’y a plus de pages. Et quand c’est comme ça, c’est que l’histoire doit s’écrire sans toi. »

Cameroun ou Algérie

Interrogé sur les deux autres nationalités héritées de ses parents, le Cameroun pour son père et l’Algérie pour sa mère, Kylian Mbappé a expliqué que, sans l’équipe de France, son choix se serait porté sur les Lions indomptables. « Je dirais que moi, je jouerais pour le Cameroun et j’enverrais Ethan (son frère) avec l’Algérie. (Rires.) J’ai plus grandi avec la culture camerounaise que la culture algérienne. J’étais plus proche de ma famille camerounaise, mais je me suis beaucoup rapproché de ma famille algérienne depuis. J’ai envie d’aller en Algérie, parce que je n’y suis jamais allé. Tout le monde pense que je m’en fous parce que je n’y ai jamais été et que je suis souvent allé au Cameroun. »

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