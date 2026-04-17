Le Mans et Rodez enchaînent en Ligue 2

Logiques respectées ce soir. Dans le multiplex de la soirée de Ligue 2, les équipes concernées par le maintien ont toutes perdu, celles concernées par la montée ont toutes gagné. C’est le cas du promu manceau, par exemple. Les campings sarthois sont pleins pour assister aux 24 Heures motos ce week-end, mais c’est au Marie-Marvingt qu’il fallait être ce soir. Les Sang et Or y ont disposé d’un triste Clermont Foot (1-0). À trois matchs de la fin, les hommes de Patrick Videira assurent quasiment leur présence en play-offs. Ils reviennent même à hauteur de Saint-Étienne, qui se déplace à Bastia ce samedi. C’est dingue.

17ème match sans défaite pour Rodez, qui monte dans le top 5

Sous les ola, le stade Paul-Lignon et tout l’Aveyron ont vibré devant la deuxième victoire à domicile de la semaine de Rodez, qui a disposé d’Amiens (3-2). Porté par un nouveau but du génial Taïryk Arconte, le RAF met une énorme pression sur le Red Star et Reims, qui s’affrontent ce samedi. Les hommes de Didier Santini n’ont pas perdu depuis le 7 novembre, soit 17 matchs. Tout l’inverse d’Amiens, incapable de gagner depuis le 9 février dernier et malgré le changement d’entraîneur et l’arrivée d’Alain Pochat dans la Somme. Les Picards restent relégables.

Montpellier, Annecy et Pau restent au contact

Seulement à quatre points de Rodez, cinquième, Montpellier a contrôlé Grenoble (2-0). Le MHSC est septième, alors qu’Annecy, très facile à Nancy (5-1), est huitième. Pau pointe à un point derrière après sa victoire contre Guingamp en fin de match (2-1). Six points séparent Le Mans, troisième, du Red Star, quatrième. Six points séparent le Red Star de Pau. La fin de saison sera folle.

Nancy 1-5 Annecy

Buts : Expérience (76e) pour les Lorrains // Dion (21e et 53e), Billemaz (27e et 59e) et Larose (88e) pour les Hauts-Savoyards

Rodez 3-2 Amiens

Buts : Joly (5e), Baldé (49e) et Arconte (66e) pour les Aveyronnais // Kore (16e) et Amache (29e) pour les Picards

Pau 2-1 Guingamp

Buts : Dong (54e et 90e) et pour les Béarnais // Mafouta (35e) pour les Bretons

Le Mans 1-0 Clermont

But : Gueye (57e) pour les Sarthois

Montpellier 2-1 Grenoble

Buts : Molebe (25e)et Laporte (71e) pour les Héraultais // Bonnet (90e) pour les Isérois.

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur