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L'étrange comportement de Diego Simeone après avoir mis fin à sa malédiction

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L'étrange comportement de Diego Simeone après avoir mis fin à sa malédiction

On peut perdre une fois au Camp Nou, mais pas dix-neuf… Vainqueur du quart de finale aller de Ligue des champions face au Barça ce mercredi, Diego Simeone a vaincu le signe indien en s’imposant pour la première fois de sa carrière au Camp Nou. Un stade qui lui avait toujours posé problème, puisqu’il ne s’y était jamais imposé en dix-neuf tentatives. L’entraîneur de l’Atlético de Madrid présentait ainsi un bilan de onze défaites et sept nuls dans la mythique enceinte entre 2012 et aujourd’hui. Les Colchoneros s’étaient bien imposés à Barcelone en décembre 2024, mais alors que les Catalans évoluaient au stade olympique de Montjuïc, en l’attente des travaux au Camp Nou.

« Nous n’avions jamais gagné ici », s’est réjoui le coach des Madrilènes en conférence de presse. «  C’est la meilleure équipe d’Europe avec le PSG et le Bayern. Nous avons pu souffrir dans les moments importants. Le second but nous a donné de la sécurité. C’est dommage qu’on n’ait pas pu leur faire un peu plus mal avec la supériorité.»

Une envie pressante

Pourtant, Diego Simeone n’a pas vraiment exulté à la fin du match. À peine le coup de sifflet final donné, le Cholo a quitté en vitesse son banc. Simple volonté de regagner son vestiaire pour y attendre ses joueurs ? Il semblerait plutôt que l’Argentin avait une envie pressante, vu le sprint qu’il piquait dans les couloirs du Camp Nou.

Quand il faut y aller, faut y aller…

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (0-2)

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