S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie

GL
Réactions
Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie

Le monde nous l’envie. Étincelant ce mardi face au Real Madrid en Ligue des champions, Michael Olise a rappelé à tous ceux qui ne regardent jamais la Bundesliga qu’il fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Si le joueur du Bayern Munich a choisi de représenter l’équipe de France pour notre plus grand plaisir, il aurait aussi pu opter pour le Nigeria, le pays de son père, l’Angleterre, où il est né, ou encore l’Algérie, puisque sa mère est franco-algérienne.

Les Fennecs auraient d’ailleurs bien aimé s’attirer les services d’Olise, en particulier Adlène Guedioura. L’ancien international algérien aux 62 sélections, passé notamment par la Belgique et l’Angleterre, a ainsi révélé qu’il avait tenté d’harponner l’ailier il y a quelques années. « J’ai essayé de le convaincre de choisir l’Algérie quand il était à Crystal Palace », a ainsi expliqué l’ancien milieu de terrain sur le plateau britannique de Bein Sports ce mardi.

 

Sans succès pour Guedioura, puisque quelques mois après son départ de Londres, Olise a disputé son premier match sous le maillot bleu le 8 septembre 2024 face à l’Italie. « Je me considère chanceux d’avoir ces quatre cultures qui m’enrichissent », avait expliqué le joueur bavarois il y a un an. «  J’ai tissé des liens avec tous mes pays, ayant toujours visité l’Algérie, le Nigeria et la France en grandissant à Londres. Mon choix de représenter la France était en quelque sorte une décision naturelle. J’ai toujours eu le sentiment de vouloir jouer pour la France. J’ai également eu Patrick Vieira comme entraîneur à Crystal Palace, qui a eu beaucoup de succès avec la France. Aussi, j’ai également toujours eu de bonnes relations avec Thierry Henry, le sélectionneur des moins de 21 ans, ce qui a renforcé ma décision. Mais pour être honnête, j’ai toujours été sûr de vouloir jouer pour la France. »

Déjà que les Algériens adorent nous dire qu’on leur a piqué Zidane.

Mondial 2026 : prendre le train, ce sera plus cher pour les supporters

GL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

02
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (0-2)
Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (0-2)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (0-2)

Revivez Barcelone - Atlético de Madrid (0-2)
20
Revivez la victoire du PSG contre Liverpool (2-0)
Revivez la victoire du PSG contre Liverpool (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Liverpool (2-0)

Revivez la victoire du PSG contre Liverpool (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.