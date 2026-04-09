Un ancien international a tenté de convaincre Michael Olise de représenter l'Algérie

Le monde nous l’envie. Étincelant ce mardi face au Real Madrid en Ligue des champions, Michael Olise a rappelé à tous ceux qui ne regardent jamais la Bundesliga qu’il fait désormais partie des meilleurs joueurs du monde. Si le joueur du Bayern Munich a choisi de représenter l’équipe de France pour notre plus grand plaisir, il aurait aussi pu opter pour le Nigeria, le pays de son père, l’Angleterre, où il est né, ou encore l’Algérie, puisque sa mère est franco-algérienne.

Les Fennecs auraient d’ailleurs bien aimé s’attirer les services d’Olise, en particulier Adlène Guedioura. L’ancien international algérien aux 62 sélections, passé notamment par la Belgique et l’Angleterre, a ainsi révélé qu’il avait tenté d’harponner l’ailier il y a quelques années. « J’ai essayé de le convaincre de choisir l’Algérie quand il était à Crystal Palace », a ainsi expliqué l’ancien milieu de terrain sur le plateau britannique de Bein Sports ce mardi.

« I was trying to bring him to Algeria! » 😅@AdleneGUEDIOURA reveals he tried to convince Michael Olise to represent Les Fennecs 🇩🇿 The studio team breaks down his sensational season 🔥#beINUCL #FCBayern #Algeria pic.twitter.com/91pT0QMEJy — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 8, 2026

Sans succès pour Guedioura, puisque quelques mois après son départ de Londres, Olise a disputé son premier match sous le maillot bleu le 8 septembre 2024 face à l’Italie. « Je me considère chanceux d’avoir ces quatre cultures qui m’enrichissent », avait expliqué le joueur bavarois il y a un an. « J’ai tissé des liens avec tous mes pays, ayant toujours visité l’Algérie, le Nigeria et la France en grandissant à Londres. Mon choix de représenter la France était en quelque sorte une décision naturelle. J’ai toujours eu le sentiment de vouloir jouer pour la France. J’ai également eu Patrick Vieira comme entraîneur à Crystal Palace, qui a eu beaucoup de succès avec la France. Aussi, j’ai également toujours eu de bonnes relations avec Thierry Henry, le sélectionneur des moins de 21 ans, ce qui a renforcé ma décision. Mais pour être honnête, j’ai toujours été sûr de vouloir jouer pour la France. »

Déjà que les Algériens adorent nous dire qu’on leur a piqué Zidane.

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