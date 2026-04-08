Les Parisiens frustrés par le score : « On a laissé Liverpool en vie »

Pas encore rassasiés. Fort d’une avance de deux buts après avoir surclassé Liverpool en quarts de finale allers de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain se permet presque de faire la fine bouche ce mercredi soir. En cause : un score qui aurait dû être plus lourd au regard de la domination et du nombre d’occasions des champions d’Europe en titre. « On a eu des occasions pour marquer plus, on aurait dû marquer plus de buts à certains moments », a ainsi expliqué Khvicha Kvaratskhelia, auteur du deuxième but, au micro de Canal+. « Mais c’est bien, on a fait un bon match. Il faut rester concentrés, l’ambiance sera incroyable à Anfield au retour. On est prêts. »

« On aurait pu marquer plus de buts »

Un constat partagé par son collègue Warren Zaïre-Emery, auteur d’un bon match dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha et João Neves : « On aurait pu en mettre plus. C’est dommage, même si 2-0, c’est déjà bien, rien n’est fait. On ira là-bas avec les mêmes intentions pour essayer de gagner le match. On ne sait pas ce qu’il peut se passer en un match, il va falloir être sérieux. On essaie de préparer chaque match de la même manière, en venant chercher haut et en mettant de l’intensité et du pressing. On a bien réussi à le faire, à se créer beaucoup d’occasions, mais il fallait les mettre au fond. »

« Je pense qu’on a eu des occasions claires pour marquer plus », a quant à lui déclaré Achraf Hakimi. « On n’a pas marqué et on a laissé Liverpool en vie. Mais on est contents de la performance et on espère continuer comme ça. La future stratégie de Liverpool ? Ça ne dépend pas de nous. Nous, on devra continuer avec la même stratégie, avec des choses qu’on tente de faire depuis longtemps, sans prendre en compte ce que fera Liverpool. »

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