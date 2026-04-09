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« On aurait pu marquer plus de buts », pense Luis Enrique

UL
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Une faim de (Liver)poule. Pas encore rassasié malgré ses deux buts d’avance, après avoir donné le tournis à Liverpool en quarts de finale allers de la Ligue des championsl’entraîneur du PSG s’est montré exigeant après le match mercredi soir. Luis Enrique estime que le score aurait dû être plus gros.

« C’est dommage, parce qu’en deuxième période, on aurait pu marquer plus de buts, a-t-il ainsi souligné en conférence de presse, après avoir vanté les mérites de Liverpool. On a fait un très bon match, avec un adversaire de très haut niveau. Ça a été très difficile, ils sont très forts physiquement, ils ont changé de formation… »

À Anfield pour « gagner »

« On ira là-bas pour gagner et essayer de se qualifier. Ça ne va rien changer à notre mentalité », a ajouté l’Espagnol, qui partage le constat avec ses joueurs, notamment Warren Zaïre-Emery. Le milieu a constaté que le PSG « aurait pu en mettre plus. C’est dommage, même si 2-0, c’est déjà bien, rien n’est fait. »

On n’était pas loin du (Liver)pool dance.

Le magnifique geste de Vitinha envers un jeune de Liverpool

UL

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