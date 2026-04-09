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Juan Musso réagit à l’action litigieuse de Marc Pubill

CT
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Juan Musso réagit à l’action litigieuse de Marc Pubill

Les polémiques continuent en Espagne. La défaite du FC Barcelone contre l’Atlético de Madrid en quarts de finale allers de Ligue des champions (0-2), ce mercredi, a été marquée par l’expulsion de Pau Cubarsí en fin de première période, mais aussi par une situation litigieuse dans le second acte.

À la 55e minute, alors que les Colchoneros s’apprêtent à jouer un coup de pied de but, Marc Pubill reçoit la passe de son gardien Juan Musso et l’arrête de la main pour placer le ballon sur la ligne. L’arbitre du match n’a pas considéré que cette action pouvait valoir un penalty, interprétant que la remise en jeu n’avait pas été effectuée, mais l’absence de sanctions a suscité l’étonnement des observateurs, et la colère de Hansi Flick à l’issue de la partie.

« Une action insignifiante »

Juan Musso, le gardien de but de l’Atlético, a réagi à la polémique. « Le Barça a fait un très bon match. C’est une équipe fantastique, c’est un plaisir de jouer contre eux, et ils nous font progresser. On ne peut pas parler de cette action, le ballon n’était pas en jeu. L’intervention de Pubill ne change rien », explique l’Argentin. « Si Marc Pubill voulait profiter de la situation, on pourrait l’interpréter autrement, mais ce n’est pas le cas. C’est une action totalement insignifiante. Le ballon n’était pas en jeu, l’arbitre devait siffler, c’est à lui de décider », poursuit-il.

Quelques jours après la polémique du carton rouge annulé à Gerard Martín, le corps arbitral de l’UEFA a ajouté son grain de sel en décidant de ne pas sévir contre les Colchoneros.

Pape Thiaw aurait immédiatement fait arrêter le match.

La grosse colère de Hansi Flick après Barça-Atlético

CT

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