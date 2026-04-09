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Une marque de voiture se moque de l’OM

UL
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Une marque de voiture se moque de l’OM

VV, c’est aussi la plus grosse série de victoires de l’OM. Volkswagen s’est payé un petit buzz pour réagir au nouveau logo de l’Olympique de Marseille. Pour la douzième fois de sa longue histoire, le club olympien change de blason, optant cette fois-ci pour un assemblage du O et du M en bleu foncé qui ressemble un peu au logo de l’Inter Milan et à celui de la marque allemande. Et comme toucher à l’écusson, c’est toucher au cœur, l’OM se paie quelques commentaires salés.

La marque de voiture Volkswagen, par ailleurs sponsor de l’équipe de France de foot pour le Mondial, a posté son logo, revendiquant être « à jamais les premiers » à l’avoir choisi. Et critique l’OM pour ce copié-collé : « Amis marseillais, les retournés, d’habitude, c’est sur les terrains. »

Hop, une p’tite pub.

L’OM change de logo

UL

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