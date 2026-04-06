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Le nouveau président de l’OM monte au créneau

TB
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Le nouveau président de l’OM monte au créneau

Le patron sort de l’ombre. En difficulté ces dernières semaines et sous grosse pression après le revers à Monaco et la perte de sa place sur le podium, l’OM va devoir se montrer solide pour ne pas tout perdre dans la dernière ligne droite de la saison. Dans les coursives du stade Louis-II, le président du club par intérim Alban Juster a tenu à calmer les choses en retenant le positif de la soirée. « On ressort très déçus, très frustrés, mais il y a de bonnes choses à garder ce soir pour la fin de saison. Le résultat nous est défavorable, mais rien n’est joué », a-t-il assuré devant les journalistes présents en zone mixte.

Une prestation qui donne de l’espoir ?

Juster a surtout souligné le match cohérent proposé par les Phocéens, qui auraient pu repartir de la Principauté avec un meilleur résultat, sans notamment un grand Lukáš Hrádecký dans les cages. « On est tous très déçus, très frustrés du résultat. Mais je crois qu’on a aussi vu une prestation très correcte, très cohérente, probablement une des meilleures prestations depuis plusieurs mois maintenant, a-t-il affirmé. Le plus important est de capitaliser sur cette prestation, sur le travail fait par Habib (Beye) et son staff au quotidien, simplement utiliser tout ce qui a été positif ce soir dans les six prochains matchs pour aller décrocher l’objectif qu’on s’est fixé en début de saison, que vous connaissez tous : le podium. »

En voilà un discours inspirant.

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TB

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