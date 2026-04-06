Deux décennies que l’OM n’avait pas vu ça

Des débuts pas rêvés du tout. Nommé en février dernier sur le banc de l’Olympique de Marseille, un poste dont il rêvait depuis longtemps, Habib Beye connaît des premières semaines agitées sur la Canebière. La défaite des siens à Monaco est en effet la troisième depuis son arrivée, après Brest et Lille. S’il n’a certes guère eu le temps de préparer le déplacement en Bretagne immédiatement après son arrivée, le bilan est également terni par une élimination en Coupe de France, aux tirs au but contre Toulouse.

Habib Beye devient le 1er entraineur à perdre 3 de ses 7 premiers matchs officiel lors d'un mandat avec l'@OM_Officiel depuis Jean Fernandez en 2005 (3). #ASMOM — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026

Trois défaites pour ses sept premiers matchs sur le banc, aucun entraîneur phocéen n’avait connu pareils débuts depuis Jean Fernandez, en 2005. Beye peut toutefois se targuer d’avoir déjà enregistré plus de succès que Marcelino, qui avait lui été remercié après autant de rencontres (deux victoires, trois nuls, deux défaites).

C’est toujours ça de pris.

Le nouveau président de l’OM monte au créneau