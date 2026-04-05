Nenê encore buteur à 44 ans

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Nenê continue de marquer à 44 ans
Comme le bon vin. Rentré au Brésil en 2015, Nenê a aujourd’hui 44 ans. Depuis janvier, l’ancien crack du PSG et de Monaco joue au Botafogo-PB, basé à João Pessoa et pensionnaire de Série C. Et il continue de s’éclater. Il a offert la victoire à son équipe lors de la première journée de championnat contre Barra en transformant un penalty (1-0). Il a désormais marqué dans les trois premières divisions du football brésilien.
Nenê abre o Placar para o Botafogo-PB! Encontre a partida entre Botafogo-PB x Barra na sua operadora: Claro: 717, 718, 719 (SportyNet+). SKY: 220 (SportyNet+). VIVO: 731, 732, 733 (SportyNet+) pic.twitter.com/TYGH7zOKXm— SportyNet (@SportyNetBrasil) April 4, 2026
Il avait déjà inscrit trois buts ces dernières semaines dans le Campeonato Paraibano, que son équipe a remporté. Mais ce n’est pas le plus impressionnant : depuis janvier, Nenê a disputé treize matchs, dont douze comme titulaire, et joue régulièrement l’intégralité des rencontres.
Il aura 45 piges cet été, on le rappelle.À 44 ans, Nenê signe dans son 19e club
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