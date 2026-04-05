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La course au titre est-elle pliée en Italie ?

TB
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La course au titre est-elle pliée en Italie ?

Inter 5-2 AS Rome

Buts : L. Martínez (2e et 52e), Çalhanoğlu (45e+2), Thuram (55e) et Barella (63e) pour les Nerazzurri // Mancini (40e) et Pellegrini (70e) pour les Giallorossi

Jeu, set et match ? Sans trop trembler, l’Inter a mis la Roma au pas ce dimanche soir, grâce notamment à son duo Marcus Thuram – Lautaro Martínez (5-2). Les Nerazzurri repoussent provisoirement leur voisin du Milan à neuf points et semblent foncer vers le sacre. Il n’aura d’ailleurs fallu qu’une grosse minute à Thuram pour offrir un premier pion à son compère Martínez (1-0, 2e). Et si Gianluica Mancini se permet d’égaliser de la tête (1-1, 40e), Hakan Çalhanoğlu s’assure que son équipe rentre au vestiaire avec l’avantage grâce à une gigantesque frappe (2-1, 45e+2).

Thuram-Martínez, duo gagnant

Le spectacle ne fait pourtant que commencer. Après la pause, Thuram offre un nouveau but à Martínez (3-1, 52e) avant de claquer à son tour, de la tête sur corner (4-1, 55e). La Louve rend les armes une bonne fois pour toutes. Et laisse Nicolò Barella s’infiltrer jusque dans la surface pour enfoncer le clou après un contre favorable (5-1, 63e). Malgré la réduction du score de Lorenzo Pellegrini (5-2, 70e), les Romains regagnent la capitale avec une lourde défaite dans les valises. Il leur faudra vite relever la tête pour garder un espoir de disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

La Louve va devoir montrer à nouveau les crocs.

L’Inter fait tomber la Roma

TB

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