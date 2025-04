L’Inter prend une nouvelle claque contre la Roma

Inter 0-1 Roma

But : Soulé (22e) pour la Roma

Stupeur à Giuseppe-Meazza.

Un pion de Matías Soulé en milieu de premier acte (22e) a suffi à la Roma pour s’imposer sur la pelouse de l’Inter, dimanche. Une petite sensation et un gros coup dur pour les Nerazzurri, défaits pour la troisième fois de suite toutes compétitions confondues (dont une élimination en demies de Coupe d’Italie face au rival milanais, en milieu de semaine), et qui étaient à égalité de points avec le Napoli en tête de la Serie A avant cette 34e journée – les Partenopei font face au Torino, ce dimanche soir. Désormais invaincue depuis 18 rencontres de championnat, l’équipe de la capitale prend provisoirement la cinquième place avant les rencontres de la Juve (contre Monza, plus tard dans l’après-midi) et la Lazio (lundi contre Parme).

En tout cas, l’Inter a très bien préparé son déplacement à Barcelone en demi-finales de C1…