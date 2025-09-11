L’Inter garderait Manu Koné dans le viseur pour 2026

Hey Manu, tu montes ?

Grande satisfaction du dernier rassemblement des Bleus, Manu Koné intéresserait toujours fortement l’Inter Milan, selon la Gazzetta dello sport. Après un refus catégorique de l’AS Roma cet été, le dernier finaliste de la Ligue des champions aurait relancé le dossier du milieu français.

La Roma a besoin de 90 millions d’euros

En effet, les Giallorossi doivent trouver 90 millions d’euros d’ici le 30 juin prochain pour respecter l’accord sur le fair-play financier. Et bien qu’il soit un homme clé de Gian Piero Gasperini, le transfert de Koné pourrait rapporter gros au club de Rome en 2026, au mercato d’hiver ou bien l’été prochain, dès le mois de juin.

Peu importe son club, Manu Koné a encore marqué des points auprès du staff des Bleus et de Didier Deschamps, qui n’hésitait pas ce mardi soir à taquiner les journalistes au Parc des Princes en leur faisant comprendre qu’ils ne suivaient pas ses matchs à la Roma et qu’ils devaient donc être surpris de son niveau. Le sélectionneur, lui, assure ne pas l’être, et l’ancien du TFC a peut-être déjà gagné sa place pour le Mondial 2026.

Non, ce joueur n’est plus sous-coté.

