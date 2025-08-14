Un international français dans le viseur de l'Inter

Le bon transfert de Serie A.

Cela fait des semaines que l’Inter tente d’attirer Ademola Lookman dans son effectif. Le héros de la finale de Ligue Europa 2024 est même parti au bras de fer avec sa direction, en séchant la reprise de l’entraînement et en postant un communiqué où il affirmait « ne pas comprendre » la position du club. L’Inter Milan a donc décidé de se tourner vers un autre profil, plus défensif, qui pourrait convenir à Christian Chivu.

Un transfert à près de 50 millions d’euros ?

Selon RMC Sport, le club milanais serait proche d’un accord avec l’AS Roma pour le transfert de Manu Koné. Quand on parlait de profil différent, on ne peut pas faire beaucoup plus éloigné. Le transfert pourrait se faire en dessous des 50 millions demandés par la Roma qui l’avait acheté au Borussia Mönchengladbach pour 18 briques. À un an de la Coupe du monde, c’est l’occasion en or pour Manu Koné pour conforter encore un peu plus sa place dans le groupe de DD.

Sans prendre une manita en finale de Ligue des champions, si possible.

