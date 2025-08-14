S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un international français dans le viseur de l'Inter

RFP
Un international français dans le viseur de l'Inter

Le bon transfert de Serie A.

Cela fait des semaines que l’Inter tente d’attirer Ademola Lookman dans son effectif. Le héros de la finale de Ligue Europa 2024 est même parti au bras de fer avec sa direction, en séchant la reprise de l’entraînement et en postant un communiqué où il affirmait « ne pas comprendre » la position du club. L’Inter Milan a donc décidé de se tourner vers un autre profil, plus défensif, qui pourrait convenir à Christian Chivu.

Un transfert à près de 50 millions d’euros ?

Selon RMC Sport, le club milanais serait proche d’un accord avec l’AS Roma pour le transfert de Manu Koné. Quand on parlait de profil différent, on ne peut pas faire beaucoup plus éloigné. Le transfert pourrait se faire en dessous des 50 millions demandés par la Roma qui l’avait acheté au Borussia Mönchengladbach pour 18 briques. À un an de la Coupe du monde, c’est l’occasion en or pour Manu Koné pour conforter encore un peu plus sa place dans le groupe de DD.

Sans prendre une manita en finale de Ligue des champions, si possible.

L'Inter sur la piste d'un espoir tricolore

RFP

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • L'enquête de l'été!
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, qui s’ouvre en septembre, devra permettre de juger. Ici sont racontés les événements, qui ont eu lieu à Besançon, dans le Doubs, entre 2008 et 2017, tels qu’ils se sont exactement passés.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine