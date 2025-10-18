L'Inter fait tomber la Roma

AS Rome 0-1 Inter

But : Bonny (6e) pour la Roma

Le ritiro à Benghazi porte ses fruits.

Le choc italien du week-end a souri à l’Inter, en déplacement à Rome ce samedi (0-1). Les hommes de Christian Chivu n’ont pas traîné. Titulaire pour la deuxième fois cette saison, Ange-Yoan Bonny a donné raison à son coach en trouvant le chemin des filets d’entrée de jeu : un appel en profondeur, un plat du pied pour tromper Mile Svilar et l’affaire était dans le sac (0-1, 6e). Le troisième but du natif d’Aubervilliers avec l’Inter. La Louve ne s’en remettra jamais.

Impuissants, les Giallorossi ont dû attendre la deuxième période pour inquiéter Yann Sommer, attentif sur les tentatives de Paulo Dybala (53e, 55e). Zeki Çelik a lui aussi amené du danger, mais Francesco Acerbi s’est mué en sauveur intériste (58e). Artem Dovbyk n’a pas non plus réussi à trouver la faille en pivot (88e). L’Inter a même failli doubler la mise par Henrikh Mkhitaryan, dont la frappe a fracassé le montant (84e). Quatre victoires de suite, et voilà les Nerazzurri en tête de la Serie A avec 15 points… le même total que Naples et la Roma.

Naples-Inter le week-end prochain, faîtes chauffer le pop-corn.

L’Inter garderait Manu Koné dans le viseur pour 2026