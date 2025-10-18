S’abonner au mag
  • Serie A -J7
  • AS Rome-Inter (0-1)

L'Inter fait tomber la Roma

QB
L'Inter fait tomber la Roma

AS Rome 0-1 Inter

But : Bonny (6e) pour la Roma

Le ritiro à Benghazi porte ses fruits.

Le choc italien du week-end a souri à l’Inter, en déplacement à Rome ce samedi (0-1). Les hommes de Christian Chivu n’ont pas traîné. Titulaire pour la deuxième fois cette saison, Ange-Yoan Bonny a donné raison à son coach en trouvant le chemin des filets d’entrée de jeu : un appel en profondeur, un plat du pied pour tromper Mile Svilar et l’affaire était dans le sac (0-1, 6e). Le troisième but du natif d’Aubervilliers avec l’Inter. La Louve ne s’en remettra jamais.

Impuissants, les Giallorossi ont dû attendre la deuxième période pour inquiéter Yann Sommer, attentif sur les tentatives de Paulo Dybala (53e, 55e). Zeki Çelik a lui aussi amené du danger, mais Francesco Acerbi s’est mué en sauveur intériste (58e). Artem Dovbyk n’a pas non plus réussi à trouver la faille en pivot (88e). L’Inter a même failli doubler la mise par Henrikh Mkhitaryan, dont la frappe a fracassé le montant (84e). Quatre victoires de suite, et voilà les Nerazzurri en tête de la Serie A avec 15 points… le même total que Naples et la Roma.

Naples-Inter le week-end prochain, faîtes chauffer le pop-corn.

L’Inter garderait Manu Koné dans le viseur pour 2026

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM peut-il gagner un trophée d'ici 1000 ans ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
99
137
62
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)
Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Revivez Marseille-Le Havre (6-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!