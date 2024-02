La Serie A ne passera pas à dix-huit clubs

David a gagné contre Goliath.

Lors de la saison 2023-2024, notre chère Ligue 1 est passée sur le modèle du championnat allemand en adoptant un format à dix-huit clubs. Il est trop tôt pour savoir si cette réforme peut porter ses fruits et permettre une amélioration du niveau du championnat français, mais cela n’a pas empêché la Serie A de proposer un vote à ses équipes pour un possible changement de format. Seulement, une majorité n’a pas voté en faveur de cette évolution. « Le format actuel de la ligue à 20 équipes a été confirmé », a indiqué la Serie A dans un communiqué.

En effet, seize clubs sur les vingt présents ont refusé le projet. Mais alors, qui a bien pu voter pour ? Les plus gros clubs, évidemment : l’Inter, la Juventus, l’AC Milan et l’AS Rome, qui disputent régulièrement des compétitions européennes et ne seraient donc pas contre une réduction du nombre de matchs. Il faut en effet rappeler qu’avec la nouvelle mouture de la Ligue des champions qui sera lancée à partir de la saison prochaine, les 36 qualifiés pour ce mini-championnat disputeront 8 rencontres chacun, soit 2 de plus que lors de la phase de poules classique.

Le foot, il est en train de changer, encore.

Quand Olivier Giroud était invité à dîner chez François-Henri Pinault