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L’OM ne sait plus voyager

TB
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L’OM ne sait plus voyager

Zéro pointé. Battu à Monaco dimanche soir, l’Olympique de Marseille affiche un bilan catastrophique face aux cadors de Ligue 1 loin du Vélodrome : six défaites en autant de rencontres. Tous les autres membres du top 7 actuel se sont ainsi imposés dans leur antre face aux Phocéens depuis le début de la saison. Avec un total de… deux malheureux buts marqués par les Marseillais sur ces six matchs.

Cette incapacité à résister loin de la Canebière ne rassure pas dans une course européenne plus serrée que jamais, cinq équipes se tenant désormais en trois points de la troisième à la septième place. Motif d’espoir toutefois pour Habib Beye : les trois derniers déplacements au programme se nomment Lorient, Nantes et Le Havre.

Ouf, nous voilà totalement rassurés.

Deux décennies que l’OM n’avait pas vu ça

TB

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