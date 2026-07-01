Les compos de Belgique-Sénégal sont là !

Le suspense est total, la rencontre imprévisible. Pour tenter de se rassurer en filant en huitièmes malgré des prestations qui laissent un petit doute, la Belgique et le Sénégal croisent le fer ce mercredi. Côté belge, Kevin De Bruyne est bien titulaire, trônant derrière le front de l’attaque avec Leandro Trossard et Jérémy Doku.

En revanche, Romelu Lukaku cire le banc : Rudi Garcia ne semble pas trop kiffer l’ancien malgré son impact dans le jeu des Diables rouges. Il s’agit du même onze que celui de la fin de la phase de groupes : RAS.

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Mory Diaw titulaire dans les buts

Pape Thiouf a quant à lui dû composer sans Edouard Mendy, touché au genou. C’est donc Mory Diaw, portier du Havre, qui gardera les cages des Lions de la Teranga.

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L’attaque sénégalaise sera à surveiller sans faute avec le virevoltant Ismaïla Sarr, aligné entre l’inévitable Sadio Mané et le dangereux Iliman Ndiaye. Le tacticien du Sénégal a opté pour une compo sans surprise.

Et maintenant, place au régal !

Les compos :

Belgique (4-2-3-1) : Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Vanaken, Tielemans, De Bruyne – Doku, De Ketelaere, Trossard. Sélectionneur : Rudi Garcia.

Sénégal (4-3-3) : Diaw – Diatta, Niakhaté, Ciss, Jakobs – H. Diarra, I. Gueye, P. Gueye – I. Ndiaye, I. Sarr, Mané. Sélectionneur : Pape Thiaw.