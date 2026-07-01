Le trio offensif des Bleus aussi fort que celui du Brésil 2002

Les trois mousquetaires. De nouveau brillants face à la Suède (3-0) ce mardi soir, Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé réalisent pour l’instant une Coupe du monde tonitruante et délirante. De quoi (déjà) battre un record établi par le Brésil champion du monde en 2002, et confirmer la force de ce trident offensif.

Trio magique

En 2002, le Brésil était devenu la première nation en Coupe du monde au XXIe siècle à compter dans ses rangs trois joueurs impliqués sur 5 buts ou plus : Ronaldo (8 buts), Rivaldo (5 goals et 1 passe dé.) et Ronaldinho (2 buts et 3 passes) rappelle Opta.

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Longtemps seule détentrice de ce record, la Seleção a été rejointe ce mardi soir par les Bleus et leur triangle magique Kylian Mbappé (6 buts et 2 passes décisives), Michael Olise (5 offrandes) et Ousmane Dembélé (4 pions et 2 assists). Et dire que nous n’en sommes qu’au stade des huitièmes de finale… Les statistiques sont tout bonnement effarantes.

Comme dirait Gandalf, fuyez pauvres fous !

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