Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil

Home, sweet home. Exclu lors de la victoire des Bleus face au Brésil (2-1) à la 55e pour une poussette sur Matheus Cunha comme dernier défenseur, Dayot Upamecano va quitter le groupe. « Je vais le libérer puisqu’en ayant un rouge, il ne peut pas jouer dimanche », a soufflé Didier Deschamps au micro de TF1 après la rencontre. C’est la première fois que le défenseur du Bayern Munich a écopé d’un carton rouge avec l’équipe de France.

🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷 Rouge pour Upamecano : les Bleus se retrouvent à 10. Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisN pic.twitter.com/lUzEHV22K1 — TF1 (@TF1) March 26, 2026

Un large turnover face à la Colombie ?

Contre la Colombie, qui s’est inclinée face à la Croatie (2-1), le sélectionneur des Bleus pourrait faire une large revue d’effectif pour le deuxième et dernier match amical de cette tournée américaine ce dimanche (21h) au Northwest Stadium de Landover. Après avoir connu sa première entrée sous la tunique tricolore, Maxence Lacroix pourrait avoir plus de temps de jeu. Le sélectionneur a visiblement apprécié sa trentaine de minutes hier : « Il y a un nouvel international aujourd’hui avec Maxence (Lacroix) qui a fait une très bonne entrée aussi. Je n’ai pas tous les éléments, mais ceux qui sont là, ils y sont. À travers le temps de jeu qu’ils ont, ils ont tout intérêt à le faire du mieux possible. »

Ekitiké l’a bien compris.

Les Bleus et TF1 font mieux que Meurtres en Guadeloupe