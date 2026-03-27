Deschamps n'est pas fan des coupures pubs pendant les matchs

Une belle Boston ? L’équipe de France a bien négocié sa première de l’année aux Amériques, Didier Deschamps peut sourire. Le sélectionneur des Bleus a d’abord salué la belle première période des siens. « C’est des choses intéressantes », a souligné le boss, en mettant l’accent sur la maîtrise technique et les bonnes relations entre ses joueurs.

« Kylian va très bien »

Interrogé par TF1 à la fin du 16ème France-Brésil, le futur retraité qui a pris le temps de dire que le Gillette Stadium le fatiguait à cause de la distance entre les vestiaires et le banc de touche, a insisté sur la nécessité de faire tourner ses joueurs lors de cette trêve internationale : « Kylian va très bien. C’était prévu qu’il joue une heure. Ousmane [Dembélé] aussi. Je discute avec eux pour ne pas prendre de risques. »

Avant d’affronter la Colombie, ce dimanche, avec « peut-être onze changements, » Didier Deschamps est également revenu sur les pauses fraîcheurs, qui interrompent les matchs au milieu des mi-temps. « C’est bien pour vous, le diffuseur, d’avoir cette page de pub, mais ça change le football. D’avoir ces trois minutes, ça casse tout. »

S’il peut glisser un SMS à Infantino.

Les Bleus posent leurs bases face au Brésil