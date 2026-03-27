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La presse brésilienne inquiète après le revers de la Seleção

TM
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La presse brésilienne inquiète après le revers de la Seleção

Je ne m’attendais à rien et je suis quand même déçu. Après le revers du Brésil face à l’équipe de France (2-1), la presse brésilienne s’est montrée particulièrement fataliste. Les journalistes qui couvrent la Seleção sont visiblement inquiets à trois mois de la Coupe du monde 2026 : « L’écart de niveau entre la France et le Brésil était déjà un secret de polichinelle avant le match, a écrit Rodrigo Coutinho de Globo Esporte. La question était de savoir comment cela se traduirait sur le terrain. Cette révélation fut inquiétante pour l’équipe brésilienne, qui ne parvint pas à véritablement dominer ses adversaires, même après l’expulsion d’Upamecano dix minutes après le début de la seconde période. »

Des lacunes défensives évidentes

Privée de Gabriel et Marquinhos, tous deux blessés, l’équipe de Carlo Ancelotti s’est montrée particulièrement fébrile derrière. Après avoir pointé que les Bleus avaient « un groupe de joueurs supérieur », Alexandre Alliatti, l’éditorialiste de Globo Esporte, a froidement posé un constat sur l’arrière-garde du Brésil : « Il est possible qu’aucun des défenseurs alignés jeudi ne soit titulaire lors de la Coupe du monde, et que certains ne soient même pas convoqués. »

Heureusement, Neymar est la solution à tous leurs problèmes.

Un défenseur renvoyé à la maison après la victoire face au Brésil

TM

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