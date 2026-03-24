Le lobbying de Marquinhos pour un retour de Neymar en sélection

La méthode Coué ? Alors que Neymar n’a pas été retenu par Carlo Ancelotti pour le dernier rassemblement du Brésil avant le Mondial, Marquinhos a tenu à soutenir son ancien coéquipier au PSG, à l’occasion d’un entretien accordé au média brésilien UOL Esporte ce lundi.

L’affaire semble pourtant mal embarquée, alors que Neymar n’a plus porté le maillot auriverde depuis octobre 2023 et qu’il enchaîne les blessures depuis. Pas de quoi faire douter le capitaine brésilien, qui croit dur comme fer au retour du prodige cet été : « Je crois sincèrement que ça va le faire. Il a vraiment envie de revenir en forme. Et nous aussi, en tant que coéquipiers, Brésiliens et supporters, on veut qu’il participe à cette Coupe du monde. »

« Nos carrières ont toujours été liées »

Espérant peut-être avoir l’oreille de Carlo Ancelotti, le défenseur central n’a alors pas tari d’éloges sur le meilleur buteur de la Seleção. « Pour nous les défenseurs, c’est horrible [de l’affronter]. Tu fermes à droite, il va à gauche ; tu fermes à gauche, il va à droite. Quand tu crois que c’est impossible qu’il s’en sorte, il invente un geste, un petit pas de danse, et il parvient à s’échapper. Il créait tous les jours quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant, il nous impressionnait », a confié le joueur de 31 ans, dans une tirade aux accents peut-être plus nostalgiques qu’autre chose.

Reste que l’envie de Marquinhos de partir en Amérique avec Neymar est compréhensible, tant les deux joueurs ont noué un fort lien affectif au fil des ans : « Nos carrières ont toujours été liées, il y a eu les Jeux olympiques, nos débuts en sélection, nos matchs en club comme adversaires, puis comme coéquipiers. Aujourd’hui encore, c’est mon meilleur pote […] Quand on est allé en finale de Ligue des champions, il m’a appelé pour me souhaiter bonne chance, il m’a dit que le moment était venu et qu’on devait gagner ce match. »

Pas sûr que ça suffise à faire baisser le sourcil de Carlo Ancelotti.

Un défenseur de moins pour le Brésil avant d’affronter la France