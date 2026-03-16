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Neymar absent de la liste du Brésil

EL
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Neymar absent de la liste du Brésil

Finitão. Carlo Ancelotti a annoncé la liste du Brésil, ce lundi, pour le dernier rassemblement avant le Mondial 2026 et il a décidé de ne pas appeler Neymar. Le meilleur buteur de l’histoire de la sélection postulait pourtant clairement en ayant affiché du mieux lors de ses dernières sorties avec Santos.

Endrick fait son retour

Le Brésil va affronter la France et la Croatie lors de cette trêve internationale et pourra, a contrario, compter sur la nouvelle coqueluche de la Ligue 1, Endrick. Sa dernière cape remonte à mars 2025, contre l’Argentine, mais ses débuts sous les couleurs lyonnaises semblent convaincre le Don. Il faut simplement lui dire que sa connaissance de Corentin Tolisso ne servira à rien puisque le milieu sera encore snobé par Didier Deschamps.

Le sélectionneur brésilien, lui, devra faire sans Rodrygo, Bruno Guimarães, Éder Militão, Vanderson et Estêvão tous blessés. L’absence forcée de tant de cadres interroge encore plus sur le futur de Neymar au sein de cette équipe.

T’es toujours sûr qu’il n’y a pas de débat, Thiago ?

Brésil ou Real Madrid : Carlo Ancelotti a réponse à tout

EL

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