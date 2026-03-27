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Une « production Temu », une « qualité d’image des 90’s » et des « ralentis à la con » : la réalisation de Brésil-France fait jaser

AR
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La qualité de la réalisation de Brésil-France fait jaser

Merci pour la qualité Netflix. Si la France a rendu une belle copie face au Brésil ce jeudi, quelque chose a sérieusement gâché la fête : la réalisation. Image dégradée, caméra centrale trop basse dans une enceinte de 65 000 places. Les téléspectateurs n’ont pas manqué de le faire savoir.

Sur le réseau X ou sur le live de So Foot, les téléspectateurs sont unanimes : on était en droit d’attendre mieux à quelques mois du Mondial. « Placement des caméras et qualité de l’image : c’est une production Temu ce match », assène l’un. « Avec une qualité d’image de 1990… Pourrie », tacle l’autre. « La réalisation c’est l’enfer, on ne voit jamais le match entre les ralentis et les gros plans à la con », conclut un dernier.

Pas dans les conditions du Mondial

Pas de panique : ce match amical a été diffusé par deux chaînes nationales, TF1 et Globo, et géré par un promoteur indépendant. C’est donc une équipe américaine, avec moins de caméras à disposition, qui a réalisé la rencontre ce jeudi. Pour la Coupe du monde, c’est bien la FIFA avec HBS, comme pour les autres éditions, qui s’occupera de la réalisation, avec un cahier des charges autrement plus épais (la diffusion de la Coupe du monde des clubs l’été dernier a pu en donner une idée).

Hâte de voir la France en 4K soulever la coupe.

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AR

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