Le PSG élimine Nantes

Décidément, Nantes perd partout. Engagée en demi-finales de la Coupe Gambardella, la génération 2008-2009 des Jaune et Vert, invaincue sur la scène nationale cette saison, a été battue sur le fil par le PSG (3-2). Comme mercredi dernier en Ligue 1, le club de la capitale dompte les Canaris.

Un but Diagouragag

À 2-2 à quelques minutes de la fin, les deux équipes s’approchaient doucement, mais sûrement d’une séance de tirs au but. C’était compter sans Toumani Diagouraga, buteur du 3-2 décisif à la 88e. Le titi parisien a adressé un centre, légèrement dévié par le Nantais Naim Telmoudi, qui a fini sa trajectoire au fond des filets de Yanel Zézé, frère de Nathan, avec l’aide du poteau.

Grâce à ce but gag tardif, le PSG se qualifie en finale et jouera Montpellier, tombeur du Stade rennais samedi, au Stade de France le 22 mai prochain en marge de la finale de Coupe de France Lens-Nice.

PSG-Montpellier en finale, où sont Clément Chantôme et Younès Belhanda ?

Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern