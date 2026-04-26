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Un nouveau Eleven All Stars aura lieu au Parc des Princes le 24 mai prochain

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Un nouveau Eleven All Stars aura lieu au Parc des Princes le 24 mai prochain

Here we go again !

Un peu moins de deux ans après le dernier match Eleven All Stars durant lequel l’équipe de streamers espagnols avait pris le meilleur sur l’équipe française, l’événement créé par AmineMaTue va faire son grand retour. Dans une vidéo promotionnelle partagée sur ses réseaux sociaux ce dimanche soir dans laquelle apparaît notamment Rayan Cherki, le streamer fan du PSG a officialisé une rencontre entre l’équipe de France et l’équipe anglaise (des streamers, toujours, évidemment) le 24 mai prochain. Alors que la toute première édition avait eu Jean-Bouin comme cadre, la deuxième version aura pour théâtre le Parc des Princes.

L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch d’AmineMaTue.

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