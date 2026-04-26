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Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern

MBC
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Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern

37 ans et toutes ses dents. À deux jours de la tant attendue demi-finale de Ligue des champions aller entre le PSG et le Bayern Munich, l’UEFA a désigné l’arbitre qui officiera au Parc des Princes. Il s’agit de Sandro Schärer, un arbitre suisse de 37 ans.

Schärer connaît le Parc

Marquinhos et sa bande connaissent déjà M. Schärer puisque ce dernier avait arbitré le club de la capitale contre l’Atalanta Bergame, le premier match du PSG de cette édition de Ligue des champions 2025-2026. La saison dernière, le Suisse avait aussi été au sifflet lors de Lille-Dortmund. Il avait alors été accusé d’impartialité par Olivier Létang.

Un Suisse est forcément neutre, non ?

Cocorico, un Français va gagner la Ligue des champions !

MBC

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