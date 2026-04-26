Estéban Lepaul : « Chanter La Marseillaise, ça serait le graal  »

Lepaul France. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 17 réalisations, l’attaquant du Stade rennais Estéban Lepaul compte bien jouer un mauvais tour au triste FC Nantes ce dimanche après-midi dans le derby breton. Avant de traumatiser les supporters des Canaris, le finisseur des Rouge et Noir est passé par la case Téléfoot.

« La Coupe du monde, c’est le summum »

Dans l’émission qui disparaîtra en fin de la saison, Lepaul a, entre autres, dévoilé ses ambitions pour la suite de sa carrière. Surprise surprise, ce n’est pas de remporter un titre avec le Stade rennais : « Au vu du parcours que j’ai, je pense que je n’ai plus le droit de me priver de rien. L’équipe de France, c’est un rêve pour n’importe qui. Si j’avais la chance et l’honneur de représenter un jour et de chanter La Marseillaise, ça serait le Graal.»

Et d’ajouter : « Je pense qu’il n’y a rien de plus haut qu’une sélection en équipe de France, donc comme beaucoup de gens, cela fait partie de mes rêves, et la Coupe du monde, c’est le summum. »

Avec Tolisso et Lepaul comme candidats, la Ligue des talents sera-t-elle bien représentée dans la liste de DD ?

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