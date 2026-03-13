Brice Samba vient au chevet de Lucas Chevalier

Les gardiens encore au secours des gardiens. Deux jours avant l’excitant Rennes-Lille, Brice Samba était devant la presse ce vendredi après-midi. Le gardien breton a notamment évoqué sa possible sélection à la Coupe du monde 2026. « Depuis que je suis entré en sélection, je n’ai manqué aucun rassemblement, donc c’est de bon augure », affirme Samba d’après des propos partagés par le site du 5e de Ligue 1. « Je sais ce qu’il faut mettre en place. Ce serait un rêve de gosse de participer à cette Coupe du monde. Je fais mon maximum et je me donne les moyens pour y être. »

« On a tous eu cette période-là dans notre carrière »

Numéro 3 lors des derniers rassemblements de Didier Deschamps, Brice Samba est également allé au secours du gardien de l’équipe de France, Lucas Chevalier, cireur du banc du PSG en ce moment. « Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c’est vrai que ce n’est pas facile, son cas, parce qu’on aspire tous à jouer. C’est un très grand bosseur, bien sûr, il n’espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c’est quelqu’un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière. Je ne suis pas inquiet pour lui », ajoute-t-il dans des propos recueillis par L’Équipe à six jours de la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde.

L’ancien Lensois, à nouveau avec son boss Franck Haise, a aussi été questionné sur sa possible promotion au poste de numéro 2 au profit de Lucas Chevalier. « Ça, je ne sais pas, il faut d’abord demander au coach Deschamps, c’est juste que moi, je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. On a un coach et c’est lui qui décide. »

Les débats sur le troisième gardien, on souffle.

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