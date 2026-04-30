Ces 10 évènements qu’on manquerait pour disputer une Coupe du monde

Si Didier Deschamps l’appelle, Estéban Lepaul a prévenu qu’il était prêt à ranger son costume de mariage au placard et à reporter le plus beau jour de sa vie. Ce n’est pas le seul évènement qu’on pourrait manquer pour disputer une Coupe du monde, soyons honnêtes.

1 – Un festival de musique

Des tickets prévus depuis une longue date pour les Solidays du 26 au 28 juin ? Pas de panique, Gims, Orelsan, Vald, Vladimir Cauchemar, Mosimann et compagnie seront également de la partie aux Vieilles Charrues mi-juillet. Seule condition : faire en sorte de se faire dégager en quarts de finale. Bref, c’est déjà mieux que de rater la naissance d’un enfant, non ?

2 – Le baccalauréat

« Notre avenir dépend-il de la technique ? », « La vérité est-elle toujours convaincante ? », « Sommes-nous libres en toutes circonstances ? », « Avons-nous besoin d’art ? »… Autant de questions auxquelles il faudra peut-être répondre au mois de juin au bac de philo – il y a peu de chances, ce sont les sujets des épreuves de l’année dernière. Pas besoin de prendre exemple sur Ayyoub Bouaddi et sa mention très bien à 16 piges, le bac peut être reporté à plus tard, en septembre, sans le stress d’une salle remplie et de ceux qui se taillent après seulement une heure. Demandez à Warren Zaïre-Emery ce qu’il pense du monde merveilleux des rattrapages.

3 – Une cousinade

Vous n’êtes pas Paul de Saint-Sernin et sa famille aux mille branches, donc tranquille, les cousins et la famille, ça attendra le mois d’août.

4 – L’ouverture d’une nouvelle boutique chez les Fekir

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la fermeture définitive de la pizzeria 911 à Villeurbanne. Promis, si un nouvel établissement ouvre dans le Rhône avec une autre expérience culinaire, on passera après la finale avec les trois étoiles sur le maillot et un supplément burrata.

5 – Un discours de Donald Trump

C’est presque devenu aussi récurrent qu’une saison décevante de l’AS Saint-Étienne. Matin, midi, soir. « Taco » n’est pas avare de prise de parole et on pourrait se permettre d’en rater une pour disputer l’évènement sportif planétaire. Avec un peu de chance, il nous fera un récapitulatif individuel sur la situation mondiale après la finale, avec un tableau Excel et des flèches rouges sur le tableau blanc de DD.

6 – La sortie du prochain GTA

2014, 2018, 2022… Trois Coupes du monde depuis la sortie de GTA V. Depuis, des leaks, des nouvelles idées, des ouï-dire, des promesses, mais pas de nouvel opus pour la franchise dont raffolent les joueurs de football. Une sortie prévue en novembre 2026 ? Attention à l’idée de génie de Rockstar de surprendre son monde en dégainant son GTA VI pour l’été. Il suffira de se balader dans les rues de LA pour s’y croire (sans les 37 armes dans un sac, si possible).

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7 – Le Tour de France

Le début d’un nouveau règne ? La France cherchait un digne successeur à Bernard Hinault, il est peut-être là. Paul Sexas impressionne depuis quelques semaines, et il serait une bonne raison de laisser tomber les crampons pour une chaise pliante et un bob Cochonou au bord de la N65. Bon, on va quand même attendre que le petiot fasse ses preuves. On s’organise ça l’année prochaine.

8 – Une expertise d’Alain Bauer

Que ce soit concernant le conflit au Moyen-Orient, les impôts en France ou le mystère des chaussettes disparaissant dans la machine à laver, on devrait pouvoir s’en passer.

9 – L’anniversaire d’Andrea Raggi

C’est sans doute l’évènement le plus difficile à manquer émotionnellement. Personnage et défenseur iconique de notre bonne vieille Ligue 1, Andrea Raggi a marqué de son empreinte notre jeunesse et l’amour du football à l’italienne. Puisqu’il en est ainsi, on accepte de rater le soufflage de bougies le 24 juin.

10 – Une nouvelle péripétie à l’OM

Nouveau naming, nouveau logo, nouveau coach et bientôt nouvelle défaite, les communiqués de l’OM s’enchaînent depuis plusieurs mois. On serait tentés de rester pendus à nos téléphones en attendant un nouveau message sanglant, mais la Coupe du monde peut se présenter comme une belle occasion de se ressourcer pour n’importe quelle personne liée, de près ou de loin, à ce club de fou. Selon son théorème, Géronimo Rulli a quand même 41 ans.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2026

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