Après 23 ans au haut niveau, un ex-international anglais s’apprête à tirer sa révérence

On avait presque oublié qu’il était encore en activité… Ashley Young a annoncé la fin de sa carrière après 23 ans au haut niveau. À 40 ans, le latéral jouera son dernier match samedi avec Ipswich Town face à Queens Park Rangers samedi à 13h30.

Vieux briscard au palmarès bien garni

C’est à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux que l’ex-international anglais a annoncé la nouvelle. « De Sefton Road à Vicarage Road en passant par Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, Goodison Park et enfin à Portman, ça a été un voyage dont je n’ai rêvé que quand j’étais petit ! Mais avec ce rêve, il doit y avoir une fin, et samedi pourrait être le dernier match de ma carrière professionnelle. À suivre… »

Le conditionnel est utilisé parce qu’Ipswich est actuellement second de Championship avec un point d’avance sur Millwall et n’est donc pas à l’abri de devoir disputer des barrages d’accession. Pour Young, ça n’enlèvera donc rien à sa carrière déjà riche en trophée puisqu’il aura remporté une Premier League, une FA Cup, une League Cup, une Serie A, une Ligue Europa et deux Community Shield.

À 40 ans, Young commence à peine à faire son âge.

Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?