S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Ipswich Town

Après 23 ans au haut niveau, un ex-international anglais s’apprête à tirer sa révérence

EM
7 Réactions
Après 23 ans au haut niveau, un ex-international anglais s’apprête à tirer sa révérence

On avait presque oublié qu’il était encore en activité… Ashley Young a annoncé la fin de sa carrière après 23 ans au haut niveau. À 40 ans, le latéral jouera son dernier match samedi avec Ipswich Town face à Queens Park Rangers samedi à 13h30.

Vieux briscard au palmarès bien garni

C’est à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux que l’ex-international anglais a annoncé la nouvelle. « De Sefton Road à Vicarage Road en passant par Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, Goodison Park et enfin à Portman, ça a été un voyage dont je n’ai rêvé que quand j’étais petit ! Mais avec ce rêve, il doit y avoir une fin, et samedi pourrait être le dernier match de ma carrière professionnelle. À suivre… »

Le conditionnel est utilisé parce qu’Ipswich est actuellement second de Championship avec un point d’avance sur Millwall et n’est donc pas à l’abri de devoir disputer des barrages d’accession. Pour Young, ça n’enlèvera donc rien à sa carrière déjà riche en trophée puisqu’il aura remporté une Premier League, une FA Cup, une League Cup, une Serie A, une Ligue Europa et deux Community Shield.

À 40 ans, Young commence à peine à faire son âge.

Mais que foutait Nigel Farage au stade d’Ipswich ?

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
82
135
11
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.