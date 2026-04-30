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Un nouveau syndicat rejoint le combat contre la FIFA après l'arrêt Diarra

EM
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Un nouveau syndicat rejoint le combat contre la FIFA après l'arrêt Diarra

Dans la foulée de l’arrêt Diarra rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 octobre 2024, qui a jugé « certaines dispositions du règlement de la FIFA contraires au droit de l’UE, notamment en matière de libre circulation et de concurrence », le mouvement « Justice for Players » prend de l’ampleur.

Le syndicat norvégien des footballeurs professionnels (NISO) vient d’annoncer, ce jeudi, son ralliement à cette action collective, portant à 19 le nombre de syndicats nationaux engagés dans la procédure, aux côtés de l’UNFP française, co-demanderesse et fer de lance du dossier.

100 000 joueurs impactés

Dans son communiqué, la NISO explique que « cette action collective repose sur le constat que les joueurs ont pu subir un préjudice financier au fil du temps en raison de ces règlements », et offre aux joueurs professionnels ayant eu des relations contractuelles dans l’UE, l’EEE ou au Royaume-Uni entre 2002 et aujourd’hui la possibilité de se joindre à la procédure. Environ 100 000 joueurs auraient été touchés par ces règles de transfert jugées illégales.

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EM

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