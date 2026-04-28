Gianni Infantino devrait être réélu au Maroc

Gianni Infantino a trouvé la salle de vote pour sa réélection. Selon les informations de RMC Sport, le 77e congrès électif de la FIFA se tiendra au Maroc en 2027 (aucune date précise n’a été annoncée).

La réunion se tiendra à Rabat et rassemblera les délégations des 211 fédérations membres. L’événement coïncide avec l’élection présidentielle de l’instance mondiale, pour laquelle Infantino devrait être candidat à sa propre réélection.

La nouvelle adresse du foot mondial

Ce congrès s’inscrit dans une dynamique favorable au pays, qui a organisé la CAN 2025 et qui coorganisera la Coupe du monde 2030, et dont plusieurs matchs se dérouleront sur son territoire. Le choix du Maroc comme hôte de ce rendez-vous stratégique confirme la place de poids qu’il occupe désormais dans le football mondial.

En espérant que le vainqueur ne change pas deux mois plus tard.

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