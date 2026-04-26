S’abonner au mag
  • France
  • Lyon (F)

Quand les joueuses de l'OL poussaient Jean-Michel Aulas sous la douche

MBC
Réactions
Quand les joueuses de l'OL poussaient Jean-Michel Aulas sous la douche

La deuxième douche froide de la carrière de JMA après sa défaite aux municipales. À quelques heures de sa quinzième finale de Ligue des champions avec l’OL Lyonnes, cette fois contre Arsenal, Wendie Renard est revenu sur les moments forts de ces derniers carrés de C1 dans les colonnes de L’Équipe.

« On l’emmène dans le vestiaire et on le pousse sous la douche  »

À la question « la demi-finale qui a rendu Jean-Michel Aulas le plus heureux ? », la défenseure a raconté une anecdote arrosée sur l’ancien président de l’OL : « À Umea en 2010, on l’emmène dans le vestiaire et on le pousse sous la douche. Ça nous faisait plaisir à nous, joueuses, de le voir ne serait-ce que sourire et vraiment content. »

Bis repetita avec Michele Kang en cas de qualification ? Pas dans l’immédiat selon les dires de Wendie Renard. « Je pense que, même s’il y a victoire finale, on va attendre un peu. Déjà, je suis contente et fière parce que c’est une femme qui a de l’ambition, qui sait ce qu’elle veut. »

Aulas aussi savait ce qu’il voulait, une Ligue des champions avec les mecs.

On connaît les quatre clubs qui participeront aux play-off de Première Ligue

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Logo de l'équipe OL Lyonnes
Finale royale en Coupe de France
  • Coupe de France (F)
  • Demies
  • Strasbourg-OL Lyonnes (0-6)
Finale royale en Coupe de France

Finale royale en Coupe de France

Finale royale en Coupe de France
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Angers - PSG (0-3)
Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Revivez Angers - PSG (0-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.