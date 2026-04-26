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Le tifo dingue des Tigres pour leur légende française

MBC
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Le tifo dingue des Tigres pour leur légende française

Encore plus beau que la mosaïque de Délos en Grèce. Incertain de jouer les play-off du championnat mexicain avec les Tigres, André-Pierre Gignac a peut-être vécu son dernier match à domicile à l’Estadio Universitario de Monterey dans la nuit de samedi à dimanche. Meilleur buteur de l’histoire du club avec 222 réalisations, le vice-champion d’Europe 2016 – ce poteau maudit –, en fin de contrat en juin prochain, devrait en effet quitter les Tigres qu’il avait rejoints en 2015.

Un tifo sur deux étages

Pour célébrer une dernière fois leur légende, les supporters ont déployé un gigantesque tifo sous un format mosaïque. Trop badass pour la taille du premier étage de la tribune, la tête de l’ancien attaquant de l’OM passe au second. De dos, le numéro 10 serre également le poing. Il est aussi écrit : « Gracias Gignac ». Du classique. Avant la rencontre face à Mazatlan où il a joué 56 minutes, André-Pierre Gignac a donc bien profité de cet hommage bien mérité.

Shere Khan a-t-il eu le droit à un tel spectacle après avoir quitté la jungle ?

Un nouvel exploit à ranger dans l’album de Gignac avec les Tigres

MBC

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