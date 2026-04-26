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Deux hommes ont essayé de déclencher un incendie au centre d’entraînement du Paris FC

MBC
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Deux hommes ont essayé de déclencher un incendie au centre d’entraînement du Paris FC

Plus de peur que de mal. D’après les informations du Parisien, le centre d’entraînement du Paris FC situé à Orly dans la banlieue parisienne a été victime d’un acte de vandalisme dans la nuit de samedi à dimanche.

Le vigile à la rescousse

Un peu après une heure du matin, deux hommes ont aspergé la grille d’entrée d’essence pour déclencher un incendie. Sur place au moment des faits, le vigile du PFC a stoppé leur opération en les mettant en fuite.

Contactés, les policiers n’ont pas retrouvé les individus qui restent toujours non identifiés. De son côté, la direction du Paris FC confirme « une tentative de vandalisme qui a été avortée par la vigilance de notre sécurité ».

L’effet Kombouaré, même chez la sécurité.

Antoine Kombouaré prolongé par le Paris FC ?

MBC

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