Ça va être la fête à Évreux

Évreux en folie ! De la cour d’école à la cour des très très grands. Il se bagarraient ballon au pied entre CM 1 et CM2, voilà désormais Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé prêts à se faire face en demi-finale de Ligue des champions. Ils avaient déjà coché la case équipe de France, rencontre de C1 (en poules), et maintenant, il y a le dernier carré. Une anecdote qui n’a pas manqué de faire réagir le Bavarois au micro de Canal+, tout sourire : « C’est juste incroyable. Ce match, beaucoup gens d’Evreux vont être présents je pense. Je vais devoir commander beaucoup de places. »

Paris « ça joue au foot »

Toujours au micro du diffuseur, le défenseur, qui a brillé avec une jolie passe décisive pour Harry Kane, s’est repenché sur la rencontre épique face au Real. « On savait qu’on jouait à la maison. On est très heureux de cette victoire. Ce n’était pas un match facile, a-t-il commenté. J’ai eu beaucoup de boulot aujourd’hui, d’ailleurs je n’ai plus beaucoup de voix. »

"Tous les gens d'Evreux vont venir, je vais devoir commander beaucoup de places" 🤣 Dayot Upamecano retrouvera Ousmane Dembélé en demi-finale de Ligue des champions, mais avant ça, ils s'affrontaient dans la cour de l'école 😭#BAYRMA | #UCL pic.twitter.com/DjKHsdgZJD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 15, 2026

Plus de voix, mais encore des cannes pour réaliser une grosse partition pendant 90 minutes, avant de devoir redoubler d’intensité face au PSG : « Ça va être un très très bon duel, il va falloir bien se préparer parce que c’est une super équipe. On s’attend à un très très gros match ». Plein de compliments pour les tenants du titre, l’international français se prépare déjà un énorme choc. « Ça ne va pas être un match facile. C’est une très très bonne équipe, un super coach. Ca joue au foot. On sait à quoi s’attendre. On va tout faire pour d’abord aller gagner là-bas. »

Upamecano est gentil, mais il ne manque pas d’annoncer la couleur !

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