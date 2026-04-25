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Luis Enrique joue au poker menteur à trois jours du Bayern

TB
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Luis Enrique joue au poker menteur à trois jours du Bayern

Une paire d’as dans les mains. À trois jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Luis Enrique n’a pas joué cartes sur table à l’issue de la victoire de son équipe à Angers. Le technicien espagnol a notamment refusé d’en dire plus concernant l’état physique des trois joueurs sortis à la mi-temps dont Achraf Hakimi, victime d’une gêne. « Il y a eu de tout. Mais il faut le dire, la demi-finale contre le Bayern a commencé : je ne donne pas d’informations, a-t-il affirmé en conférence de presse, fier d’avoir vécu une soirée sereine. C’est devenu un match sans histoire parce qu’on a bien fait notre boulot. Le soleil, le match du Bayern qui arrive, c’est le match typique où l’on peut avoir des problèmes. Mais il n’y en a pas eu, et ça montre qu’on est prêts pour jouer la demi-finale. »

Une troisième demi-finale européenne consécutive depuis l’arrivée de l’Asturien sur le banc parisien. Lequel assure que les raisons d’une telle réussite sont multiples. « Des joueurs incroyables, une équipe de très haut niveau, un club très compétitif, les supporters toujours derrière nous, la ville de Paris qui voulait enfin remporter la Ligue des champions, a-t-il énuméré. Nous allons jouer cette demi-finale contre la meilleure équipe d’Europe, mais nous sommes les champions en titre, et on veut le rester… »

Alors, il bluffe Martoni ?

Gros coup dur pour le PSG avant le Bayern ?

TB

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