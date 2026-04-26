S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Un nouvel absent au Bayern pour affronter le PSG

AL
6 Réactions
Un nouvel absent au Bayern pour affronter le PSG

Les pépins s’enchaînent.

Quelques jours après avoir appris la longue blessure de Serge Gnabry, le Bayern a communiqué ce dimanche sur un nouveau souci physique, qui concerne son latéral gauche Raphaël Guerreiro. Titulaire samedi à Mayence, lors de la remontée dingue des Bavarois, le Portugais s’est blessé à une cuisse et a dû être remplacé par Jamal Musiala en seconde période. Selon le Bayern, il s’agit d’une « déchirure musculaire » qui contraint le joueur de 32 ans à rester l’écart, et ce notamment pour la double confrontation qui se profile face au Paris Saint-Germain.

Il reste toujours Alphonso Davies ou Konrad Laimer pour contrer le côté droit de l’attaque parisienne.

Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern

AL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.