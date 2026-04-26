Un nouvel absent au Bayern pour affronter le PSG

Les pépins s’enchaînent.

Quelques jours après avoir appris la longue blessure de Serge Gnabry, le Bayern a communiqué ce dimanche sur un nouveau souci physique, qui concerne son latéral gauche Raphaël Guerreiro. Titulaire samedi à Mayence, lors de la remontée dingue des Bavarois, le Portugais s’est blessé à une cuisse et a dû être remplacé par Jamal Musiala en seconde période. Selon le Bayern, il s’agit d’une « déchirure musculaire » qui contraint le joueur de 32 ans à rester l’écart, et ce notamment pour la double confrontation qui se profile face au Paris Saint-Germain.

ℹ️ Raphaël Guerreiro fällt vorerst aus Der 32-Jährige hat sich im Bundesligaspiel beim FSV Mainz am Samstag einen kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. 🔗 https://t.co/jPXS85tVFS Gute Besserung, Rapha! 🙏 pic.twitter.com/79JH0SpjGj — FC Bayern München (@FCBayern) April 26, 2026

Il reste toujours Alphonso Davies ou Konrad Laimer pour contrer le côté droit de l’attaque parisienne.

Un Suisse au sifflet de PSG-Bayern