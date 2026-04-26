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Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup

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Chelsea retrouve le sourire en se qualifiant pour la finale de la FA Cup

Chelsea 1-0 Leeds United

But : Enzo Fernández (23e) pour les Blues

Fini le coup de blues. Au fond du trou ces dernières semaines, Chelsea s’est qualifié ce dimanche pour la finale de la Coupe d’Angleterre en écartant Leeds en demi-finales (1-0). De quoi enfin mettre un peu de beurre dans les épinards des Blues, qui pointent à une triste huitième place en Premier League. En finale, les hommes de Calum McFarlane – intérim depuis le licenciement de Liam Rosenior – affronteront Manchester City, vainqueur de Southampton la veille (2-1), le 16 mai prochain.

À Wembley, c’est Enzo Fernández qui a mis les siens sur du velours en reprenant, d’un coup de casque dans la surface, un excellent centre de Pedro Neto (1-0, 23e). Face à City, Chelsea tentera de décrocher la neuvième FA Cup de son histoire. Le dernier titre des Blues dans la compétition remonte à 2018 : à l’époque, Eden Hazard avait offert la victoire aux siens face à Manchester United en inscrivant l’unique but de la partie sur penalty. Entre 2020 et 2022, Chelsea s’était cassé les dents à trois reprises en finale, face à Arsenal (2-1), Leicester City (1-0) et Liverpool (0-0, 5-6 aux tirs au but).

Les Blues referont-ils le coup de la finale de Ligue des champions 2021 ?

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