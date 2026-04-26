Le Torino accroche l’Inter

Torino 2-2 Inter

Buts : Simeone (70e) et Vlašić (79e, SP) pour le Torino // Thuram (23e) et Bisseck (61e) pour l’Inter

Un petit caillou dans la chaussure.

Avec une victoire sur la pelouse du Torino, l’Inter aurait quasiment acquis son titre de champion en prenant douze points d’avance sur Naples à quatre journées de la fin. Les joueurs de Christian Chivu ont déroulé leur plan comme prévu pendant une bonne partie de la rencontre, avant de s’endormir et de laisser les Turinois revenir à hauteur (2-2). Marcus Thuram a marqué pour la douzième fois de la saison en Serie A, de la tête (0-1, 23e), tout comme Yann Bisseck en seconde période (0-2, 61e).

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Record de passes décisives pour Dimarco

Passeur sur les deux buts intéristes, Federico Dimarco a augmenté son compteur de passes décisives à 17, ce qui constitue le record historique en Serie A, jusque-là détenu par Papu Gómez et ses 16 galettes en 2019-2020. Le Torino a démarré sa rébellion avec un piqué du droit de Giuliano Simeone (1-2, 70e), avant une égalisation sur penalty signée Nikola Vlašić (2-2, 79e). En toute fin de partie, Piotr Zieliński a failli donner la victoire à son équipe avec un magnifique slalom, bouclé par une frappe qui a rasé le poteau gauche adverse.

L’Inter peut valider le 21e Scudetto de son histoire dès la semaine prochaine avec une victoire face à Parme.

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