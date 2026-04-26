Du jamais-vu au XXIe siècle : la terrible série de matchs sans victoire de Benoît Tavenot

Les pauvres supporters messins n’en ont pas encore fini avec les vannes d’ascenseur. Malgré un match nul complètement fou au Havre ce dimanche (4-4), on ne voit pas trop ce qui pourrait empêcher Metz de sombrer une nouvelle fois vers la Ligue 2. À trois journées de la fin, les Grenats comptent désormais neuf points de retard sur Auxerre, seizième et virtuel barragiste. Autant dire que les carottes sont presque cuites pour Benoît Tavenot. Le coach messin vient d’ailleurs d’ajouter à son CV une ligne dont il ne risque pas de se vanter : avec ce nouveau nul au stade Océane, le quadragénaire a enchaîné 24 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1 et Ligue 2, un record au XXIe siècle.

Pratiquement une année complète sans victoire

La série a commencé à Bastia, où il a dirigé onze rencontres cette saison sans la moindre victoire (quatre nuls, sept défaites) avant d’être remercié le 30 octobre 2025. Recruté par Metz le 20 janvier pour tenter de relancer la machine, il n’a pas inversé la tendance, avec treize matchs supplémentaires sans succès (quatre nuls, neuf défaites). Son dernier goût de victoire en championnat remonte au 10 mai 2025 (victoire 2-1 de Bastia face à Caen).

Avec cette série noire, Benoît Tavenot dépasse Faruk Hadžibegić, jusque-là détenteur du record avec 23 matchs sans victoire en Ligue 1 avec le légendaire Arles-Avignon en 2010-2011. Avec seize points au compteur, Metz est actuellement au même niveau que Montpellier, qui avait établi l’an dernier le plus faible nombre de points en une saison de Ligue 1 (16).

Lens 1989, Arles-Avignon 2011, Montpellier 2025 et Metz 2026 : il y a des équipes qu’on n’oublie jamais.

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